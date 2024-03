Padovan: «Bologna-Inter più interessante per una! Sarà splendida»

L’Inter, quest’oggi alle 18, sfiderà il Bologna al Dall’Ara. Giancarlo Padovan, dagli studi di Sky Sport, ritiene che il match sia importante solo per una delle due squadre

INTERESSE – Queste le considerazioni di Padovan: «Bologna-Inter? Sfida interessante, ma ininfluente per i nerazzurri. L’Inter può vincere, perdere, pareggiare ma non cambia più niente. Ha vinto, meritatamente, lo scudetto. Era la più forte e si è confermata. Primo scudetto per Inzaghi e tutti i salmi finiscono in gloria. E interessante più per il Bologna per capire dove può arrivare, se al quarto o quinto posto. Poi bisogna vedere come sarà la partita, dovrebbe essere splendida. Giocano entrambe un calcio aperto, di iniziativa. Sicuramente la più bella dell’intero turno di campionato»