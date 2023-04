Benfica-Inter, ancora dubbi in attacco per Inzaghi! Ma non solo – Sky

Oggi è il giorno di Benfica-Inter, andata dei quarti di finale di UEFA Champions League che andrà in scena questa sera alle 21:00 allo stadio Da Luz di Lisbona. Il ritorno a San Siro è in programma mercoledì 19 aprile alle 21:00, con il Meazza già tutto esaurito. Secondo quanto riportato da Sky Sport, mister Simone Inzaghi ha ancora qualche dubbio di formazione, soprattutto in attacco.

BALLOTTAGGI – L’Inter si presenta a Lisbona con le indisponibilità di Hakan Calhanoglu e Milan Skriniar, come annunciato dal tecnico nerazzurro in conferenza stampa (vedi QUI). Resta però ancora qualche dubbio di formazione per Simone Inzaghi. In Benfica-Inter, di sicuro davanti la difesa si rivedrà Marcelo Brozovic al posto di Kristjan Asllani. Secondo quanto riportato da Sky Sport, Edin Dzeko resta ancora in vantaggio rispetto Romelu Lukaku, ma il ballottaggio resta ancora apertissimo. Denzel Dumfries e Federico Dimarco sono in vantaggio rispetto Robin Gosens e Danilo D’Ambrosio, che in quel caso andrebbe in difesa con l’avanzamento di Matteo Darmian sulla fascia. La formazione per 9/11 è già praticamente decisa, restano da limare solo gli ultimi dettagli tattici per capire quale idea di gioco Inzaghi vorrà affrontare i portoghesi che fin qui in Champions League non hanno perso neanche una partita.