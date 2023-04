Inzaghi: «Inter, critiche ci stanno. In certi momenti una palla e gol»

Per Inzaghi conferenza stampa in ritardo, complice il piccolo contrattempo nell’arrivo a Lisbona (vedi articolo). Ecco le parole dell’allenatore alla vigilia di Benfica-Inter, QUI quelle di Bastoni.

CONFERENZA INZAGHI – Questa la conferenza stampa di Simone Inzaghi alla vigilia di Benfica-Inter.

Qui in Portogallo si è parlato di Sérgio Conceiçao prossimo allenatore dell’Inter, può influenzare?

Ci sono sempre tante parole e tante voci. Sia Conceiçao sia Schmidt sono grandi allenatori che stanno facendo un ottimo campionato. È stato un piacere sfidare Conceiçao e sarà un piacere sfidare Schmidt domani.

Inzaghi, cos’ha pensato vedendo il gol fallito da Lukaku?

Non mi fermerei solo a Salerno, anche con la Fiorentina il campo ha dato due risultati che non erano quelli visti. Chi scrive e parla a volte è influenzato dai risultati, bisogna essere lucidi. Sono deluso per il risultato, poi sul baricentro sarà una partita dove chiaramente ci saranno fasi ma è come farà il Benfica.

Inzaghi, quanto pesano le assenze di Calhanoglu e Skriniar?

Tanto. Mi sarebbe piaciuto giocarla con Benfica e Inter al completo. Tutti e due sono giocatori importanti e ci stanno mettendo tantissimo per tornare, Calhanoglu spero di averlo già da sabato col Monza mentre per Skriniar ci vorrà qualcosina in più.

Quali sono i punti deboli e forti del Benfica?

Sappiamo che avversario troveremo. La testa sarà importantissima, ci sono momenti di squadra e gruppo. Saranno tutte sfide aperte.

Qual è la chiave, anche dal punto di vista mentale?

Chiaramente sappiamo l’importanza della gara, è un quarto di Champions League dove abbiamo fatto un grandissimo percorso molto difficile. Domani dobbiamo cercare di fare una grande gara, troviamo una squadra imbattuta in dieci partite di Champions League dal preliminare. In due partite col Club Brugge ha fatto sette gol tirando quaranta volte in porta, ha qualità ma siamo l’Inter e ci siamo preparati bene. Nelle partite di campionato e Coppa Italia in una settimana la squadra a parer mio ha fatto partite buone non premiate dal risultato, contro Fiorentina e Salernitana abbiamo tirato quaranta volte in porta. Ci sono momenti dove tocchi una volta la palla e fai gol, ora abbiamo difficoltà a segnare come mai successo. Dobbiamo analizzare, lavorare di più e crederci, domani sarà una partita non semplice contro un avversario forte e di qualità però insieme è la parola da usare negli ultimi due mesi.

Ci saranno differenze dal Porto?

Sono due ottime squadre Benfica e Porto, stanno dominando il loro campionato. Ci saranno momenti dove saremo offensivi e difensivi, il Benfica è una squadra che ti viene a prendere ma non ossessionata dal pressing. Bisognerà fare una partita di testa e cuore, sul cuore non ho dubbi perché la squadra l’ha sempre messo in campo ma la testa è importante, vedendo gli episodi delle ultime partite. Non dobbiamo pensare all’episodio, a quello che è successo, a fortuna o sfortuna ma fare qualcosa in più.

Come valuta Inzaghi il Benfica?

Una squadra ottima, sta facendo un percorso in Champions League ottimo. Una squadra di giocatori tecnici, occupano bene gli spazi in fase di possesso e in fase di non possesso si aiutano tutti. È una squadra che corre molto, ha perso due partite dall’inizio dell’anno e una venerdì col Porto. Noi dovremo essere bravi a fare la nostra gara.

Queste critiche e queste voci infastidiscono?

Per quanto riguarda Salerno l’anno scorso abbiamo vinto 0-5 e probabilmente non abbiamo giocato bene come venerdì, solo che nel primo tempo avevamo fatto quattro tiri in porta e tre gol. Stavolta venti tiri e un gol, sappiamo dove abbiamo sbagliato ma le critiche ci sono: è normale nel calcio. Il Benfica lo conosciamo, sappiamo che tipo di avversario è. Enzo Fernandez era un giocatore importante per loro, ma con questi due mediani davanti alla difesa non hanno perso qualità e risultati. Sono stati bravissimi, a gennaio nonostante la partenza di un giocatore così si sono fatti trovare prontissimi.