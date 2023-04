Benfica-Inter, piccolo contrattempo e la conferenza slitta: il motivo

Benfica-Inter doveva vedere la conferenza stampa di Inzaghi e Bastoni alle 19.45 ora italiana, ma non è ancora iniziata. Sky Sport rivela il motivo per cui la squadra non è ancora all’Estadio da Luz.

PROBLEMA LOGISTICO – L’Inter alle 21 ora italiana di domani affronterà il Benfica e da poco è atterrata a Lisbona. La squadra è però rimasta bloccata nel traffico della capitale portoghese, motivo per cui a ora non è ancora arrivata all’Estadio da Luz per il walkaround e la conferenza stampa di Simone Inzaghi e Alessandro Bastoni. Lo fa sapere Gianluca Di Marzio, in collegamento dallo stadio per Sky Sport 24. A breve è comunque previsto tutto, con qualche minuto di ritardo ma senza ulteriori difficoltà. Segui QUI la diretta testuale della conferenza stampa di Inzaghi e Bastoni alla vigilia di Benfica-Inter, che sarà aggiornata appena avrà inizio.