Inzaghi: «Inter, calcio fatto di episodi. Ma non pensiamo a sfortuna»

Inzaghi, appena finita la conferenza stampa (vedi articolo), si è fermato a parlare a Sky Sport. Dal campo dell’Estadio da Luz l’allenatore presenta Benfica-Inter di domani per l’andata dei quarti di Champions League.



MIGLIORARE ANCORA – Simone Inzaghi parla di cosa troverà l’Inter contro il Benfica: «Troviamo una squadra di assoluto valore, che in Champions League è imbattuta da dieci partite. Ha vinto il suo girone eliminando la Juventus e arrivando davanti al PSG, stiamo parlando di una squadra tecnica ma abbiamo le nostre convinzioni. Siamo molto contenti di essere ai quarti di finale e ce la giocheremo nel migliore dei modi. La differenza di prestazioni fra campionato e coppe? Ci sono tanti ragionamenti. Quello che pensiamo io, il mio staff e i ragazzi è lavorare forte e meglio. Ci stanno mettendo tutto, nelle ultime partite si è visto. Con Fiorentina e Salernitana abbiamo fatto due ottime partite non premiate dai gol e dai risultati, dobbiamo insistere. Sappiamo che il calcio è fatto di episodi, in questo momento non stanno girando nel modo giusto. Dobbiamo usare la testa, non pensare a destino, fortuna e sfortuna».

LA RISPOSTA – Inzaghi fa notare come nelle partite decisive l’Inter abbia sempre dato una reazione: «Il nostro obiettivo di inizio stagione era arrivare a marzo, ora fortunatamente siamo ad aprile, dentro tutte le competizioni. In campionato siamo in ritardo, domani vogliamo fare un’ottima partita. Le critiche ci sono, si ascoltano ma si va avanti partita dopo partita. Sappiamo quanto di straordinario abbiamo fatto in Champions League, andiamo avanti».