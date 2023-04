Bastoni: «Rinnovo non mi ha dato fastidio! Non temiamo nessuno»

Bastoni ha aperto (con un piccolo ritardo) la conferenza stampa di vigilia di Benfica-Inter. Ecco come il difensore si è espresso in sala stampa dall’Estadio da Luz, QUI la diretta che prosegue con Inzaghi.

CONFERENZA BASTONI – Questa la conferenza stampa di Alessandro Bastoni alla vigilia di Benfica-Inter.

Siete a quattro partite dalla finale di Champions League, che l’Inter ha raggiunto cinque volte nella sua storia. C’è la consapevolezza che siate vicini alla possibilità di cambiare la stagione?

Sicuramente c’è questa consapevolezza, c’è la consapevolezza che è una grande occasione per noi perché è da dodici anni che l’Inter non arriva a un quarto di finale. C’è la consapevolezza che domani andremo a giocare una partita di calcio, con la gioia che porta questo sport. C’è tensione e agitazione, però quello che mi piace ricordare è che è una partita di calcio: dobbiamo affrontarla con gioia.

Si può dire che la Champions League sia un’altra cosa rispetto al campionato e si riparta da zero?

Sicuramente sono due competizioni differenti, dove diamo il 100% in tutte e due. In campionato abbiamo creato una buona mole di gioco, creato occasioni e non trovato il risultato. Internamente ci diciamo le cose come stanno, sappiamo di aver sprecato occasioni ma non abbiamo mai sbagliato atteggiamento. Sappiamo che domani è una grande occasione, dovremo mettere cattiveria e aggressione ma è una partita di calcio e la affrontiamo come tale.

Gonçalo Ramos è sulla bocca di tutti, poi ci sono giocatori come Rafa Silva con caratteristiche diverse. Come l’avete preparata a livello difensivo?

Penso che nel calcio di oggi il reparto difensivo sia formato da tutta la squadra, perché è davvero importante per noi che gli attaccanti pressino bene: deve partire da loro la fase difensiva, così come deve partire da noi quella offensiva. Il Benfica ha un bagaglio offensivo di grande qualità con Rafa Silva, Gonçalo Ramos e Joao Mario, ma non temiamo loro come non abbiamo temuto Barcellona e Bayern Monaco ai gironi più il Porto agli ottavi. Stando stretti e compatti riusciremo a metterli in difficoltà.

Bastoni, questa gara può ribaltare la stagione?

Sicuramente ci può dare entusiasmo per il campionato ed entrare in Champions League. Ci può dare forza mentale, in campionato non stiamo ottenendo quello che vogliamo. Può darci tante energie anche a livello mentale.

Come arriva Bastoni a questa partita?

La sto affrontando con grande serenità. Come ho detto dall’inizio di questa conferenza le affronto tutte così, con serenità e concentrazione. L’aspetto del rinnovo non mi sta dando fastidio, se ne occupa la società e non c’è problema da questo punto di vista. Andremo io e la squadra ad affrontarla con serenità.

Cosa sta accadendo all’Inter?

Avessimo realizzato non si parlerebbe di Inter in difficoltà. Analizziamo ogni partita, siamo arrivati alla conclusione che a livello di atteggiamento non le abbiamo sbagliate.