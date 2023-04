Suazo: «Benfica ha meno da perdere dell’Inter. Dzeko leader e…»

David Suazo, ex attaccante di Benfica e Inter, ha parlato della squadra tra la squadra portoghese e quella italiana in Champions League.

SQUADRE – Queste le parole a SAPO24 da parte di David Suazo, ex attaccante di Benfica e Inter, sulla sfida di Champions League tra la squadra portoghese e quella italiana. «È difficile dire chi vincerà o chi è più forte. Sono due grandi squadre, se l’Inter ha problemi in Italia, il Benfica sta andando molto bene in Portogallo. Ma questo non dice nemmeno chi è il favorito, penso che passerà questa qualificazione chi sarà più tranquillo».

FINALE – Poi Suazo ha spiegato. «Per quale delle due squadre tiferò? Sarà complicato, sono due delle mie squadre, farò il tifo per due grandi partite di calcio e che una di loro raggiunga la finale di Champions, spero che accada. C’è ancora il Napoli o il Milan davanti, ma tutto può succedere, sono quattro squadre molto forti».

SITUAZIONE – Il sogno del Benfica è arrivare in finale, però Suazo è consapevole che arrivarci non sarà facile. «Non c’è dubbio. L’Inter ha grandi giocatori, lo ha dimostrato, alcuni più esperti di quelli del Benfica. Sarà molto difficile, ma anche per l’Inter. Al Benfica c’è molto talento, ho visto le partite con il PSG e mi è piaciuta molto la dinamica della squadra. Molto verticale, fa molta pressione e gioca molto all’attacco. Cosa dicono in Italia? I tifosi pensano che sarà più facile, ma chi conosce il calcio sa che è molto difficile per l’Inter. Il Benfica ha meno da perdere dell’Inter, quindi può giocare con meno pressione».

DZEKO – Suazo ha poi parlato di Edin Dzeko. «È molto importante, è un leader ed è abituato a giocare questo tipo di partite, sia nella sua squadra nazionale che in club come il Manchester City. È un chiaro vantaggio per l’Inter, ma non hanno nemmeno alcuni giocatori importanti, come Skriniar e Hakan (Calhanoglu, ndr)».

ATTACCANTI – Suazo ha aggiunto sugli attaccanti della squadra nerazzurra. «Dzeko ha molta esperienza ed è molto tosto. È un marcatore, conosce tutte le posizioni nella zona, è molto complicato da difendere. Poi c’è ancora Lukaku, che sta meglio di (Lautaro, ndr) Martinez. Non so chi giocherà, ma sarà molto dura per i ragazzi».

