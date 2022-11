Bayern Monaco-Inter 2-0, il tabellino della partita di Champions League

Bayern Monaco-Inter è terminata da pochi minuti con il punteggio di 2-0: questo il tabellino della partita valida per la sesta giornata del Gruppo C di Champions League 2022-2023.

SCONFITTA ININFLUENTE – Conta zero per l’Inter il KO indolore in casa del Bayern Monaco. All’Allianz Arena i bavaresi bissano la vittoria del Meazza con lo stesso risultato, senza che questo possa in alcun modo cambiare i discorsi qualificazione già decisi da sei giorni. Certo, con un arbitro più sveglio dopo pochi minuti ci sarebbe un rigore per intervento con le mani di Sadio Mané, ma cambia poco. I gol di Benjamin Pavard ed Eric Maxim Choupo-Moting (splendido) fissano il 2-0 che fa chiudere i tedeschi a punteggio pieno. Lunedì 7 a mezzogiorno il sorteggio degli ottavi di finale contro una prima degli altri gironi (Napoli escluso). Questo il tabellino di Bayern Monaco-Inter.

BAYERN MONACO-INTER 2-0 – IL TABELLINO

Bayern Monaco (4-2-3-1): Ulreich; Mazraoui (65′ Gnabry), Pavard, Upamecano (46′ A. Davies), Stanisic; Kimmich, Sabitzer; Coman (76′ Wanner), Gravenberch, Mané (66′ Musiala); Choupo-Moting (73′ Tel).

In panchina: Schenk, Goretzka, Janitzek, Marusic, A. Ibrahimovic.

Allenatore: Julian Nagelsmann

Inter (3-5-2): Onana; Darmian, de Vrij (76′ Skriniar), Acerbi; Bellanova, Barella (60′ Mkhitaryan), Asllani, Gagliardini (60′ Calhanoglu), Gosens; Lautaro Martinez (60′ Dzeko), J. Correa (76′ Carboni).

In panchina: Handanovic, Cordaz, Dumfries, Dimarco, Curatolo, Fontanarosa, Bastoni.

Allenatore: Simone Inzaghi

Arbitro: Ivan Kruzliak della federazione slovacca (Hancko – Pozor; Ocenas; VAR Higler; A. VAR Millot)

Gol: 32′ Pavard, 72′ Choupo-Moting

Ammoniti: Sabitzer, Kimmich, Stanisic (B), Gosens, Carboni (I)

Recupero: 4′ PT, 3′ ST