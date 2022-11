Bayern Monaco-Inter 2-0, Choupo-Moting chiude una sconfitta indolore

Termina sul punteggio di 2-0 Bayern Monaco-Inter, sfida valevole per la sesta e ultima giornata della fase a gironi della UEFA Champions League. Ecco quanto successo all’Allianz Arena in questo secondo tempo, dopo la prima frazione di gioco conclusasi 1-0 (vedi report).

SCONFITTA INDOLORE – Secondo tempo dai ritmi decisamente bassi, specialmente per quanto riguarda l’Inter dopo il primo tempo dove i nerazzurri avrebbero meritato qualcosa di più. Un’occasione, questa ripresa, per Simone Inzaghi di far guadagnare minutaggio a diversi giocatori, tra cui anche Valentin Carboni messo in campo a secondo tempo inoltrato al posto di uno spento Joaquin Correa. A decidere il risultato finale è Choupo-Moting, che al minuto 72 lascia partire una sassata da fuori area che si deposita all’incrocio. Nel finale ci prova Dzeko a trovare il gol della bandiera, ma Ulreich con un grande intervento gli nega la gioia della rete. Un 2-0 che sancisce di fatto una sconfitta indolore per i nerazzurri, già qualificati agli ottavi di finale di UEFA Champions League.

Bayern Monaco-Inter, il risultato finale della sesta giornata della fase a gironi di UEFA Champions League

Bayern Monaco-Inter 2-0

Gol: Pavard al 32′, Choupo-Moting al 72′