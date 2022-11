Napoli sconfitto a Liverpool: 2-0 Reds ma Spalletti va agli ottavi da primo!

Il Napoli ha chiuso il Girone A di Champions League con una sconfitta sul campo del Liverpool che comunque non cambia la sostanza: la squadra di Spalletti si qualifica agli ottavi di finale da prima in classifica in virtù della miglior differenza reti negli scontri diretti. I Reds vincono 2-0

PRIMI DELLA CLASSE – Il Napoli di Luciano Spalletti chiude il Girone A di Champions League con una sola sconfitta, giunta proprio stasera sul campo del Liverpool. Azzurri e Reds arrivano dunque a pari punti (15) ma è il Napoli a qualificarsi da primo in classifica in virtù della miglior differenza reti negli scontri diretti. A sbloccare il risultato è Salah all’85’ mentre il Napoli si è visto annullare una rete di Ostigard al 56′ per fuorigioco. Al 100′ raddoppia il Liverpool con Nunez. L’impresa è servita: il Napoli si qualifica da primo in classifica.