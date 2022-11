Statistiche Bayern Monaco-Inter: palla ai bavaresi, davanti non c’è paragone

Statistiche Bayern Monaco-Inter: i nerazzurri di Inzaghi perdono in trasferta con il punteggio di 2-0 (tabellino e pagelle). Questi i dati numerici del match.

STATISTICHE BAYERN MONACO-INTER – L’Inter esce sconfitta dall’Allianz Arena, il Bayern Monaco di Julian Nagelsmann si impone per 2-0 con le reti di Benjamin Pavard nel primo tempo e di Eric Maxim Choupo-Moting nella ripresa. Il possesso palla è nettamente in favore dei padroni di casa con il 60%. Estremamente sbilanciato il conto dei tiri totali, 23 a 7. Risulta leggermente più equilibrato quello dei tiri in porta, ma i bavaresi concludono comunque il doppio dei nerazzurri, centrando lo specchio 8 volte rispetto alle 4 della squadra di Simone Inzaghi.

ALTRI DATI – Parità per quanto riguarda gli offside, 1 a 1. Stesso discorso per i calci d’angolo, con le due squadre che battono 4 corner a testa nell’arco dei 90′. Partita che si chiude con 15 falli commessi a 13.

Questi i dati numerici che riassumono il match. L’Inter chiude il Gruppo C di Champions League al secondo posto con 10 punti (3 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte), alle spalle dei tedeschi e davanti a Barcellona e Viktoria Plzen.