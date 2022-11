Bayern Monaco-Inter 1-0 immeritato al 45′. Manca un rigore solare!

Termina sul punteggio di 1-0 il primo tempo di Bayern Monaco-Inter, sfida valevole per la sesta e ultima giornata della fase a gironi della UEFA Champions League (segui QUI il nostro live). Ecco quanto successo all’Allianz Arena in questi primi quarantacinque minuti di gioco.

RIGORE NEGATO – Bella prestazione fin qui quella dell’Inter in casa del Bayern Monaco, nonostante il risultato sfavorevole. La partita si apre con i nerazzurri che provano a cercare fin da subito la via del gol e ci riuscirebbero anche, se un tiro di Nicolò Barella da fuori area non venisse nettamente parato da Sadio Mané in area di rigore. Nonostante un lungo check al VAR per un episodio che nemmeno andrebbe rivisto, il direttore di gara riesce nell’impresa di non assegnare un solare calcio di rigore all’Inter.

SVANTAGGIO IMMERITATO – Ad avere la più grande occasione da gol della partita è, al minuto 27, Lautaro Martinez. Il numero dieci nerazzurro riceve palla dalla sinistra da Robin Gosens, arriva in allungo a porta vuota sul secondo palo ma incredibilmente indirizza fuori. Per la regola del “gol sbagliato, gol subito”, al 32′ arriva l’immeritato vantaggio del Bayern Monaco. Calcio d’angolo dalla sinistra, Benjamin Pavard si stacca dalla marcatura proprio di Lautaro Martinez e di testa insacca il gol che, fin qui, sta valendo l’1-0.

Bayern Monaco-Inter, il risultato dopo i primi quarantacinque minuti di gioco

Bayern Monaco-Inter 1-0

Gol: Pavard al 32′