Bastoni incognita sull’infortunio: l’Inter attende i nuovi esami – TS

Bastoni si ferma con l’Italia e torna a Milano. L’Inter attende ulteriori aggiornamenti sulla portata dell’infortunio per accertarsi di un’eventuale indisponibilità nella sfida contro la Juventus. Le ultime da TuttoSport.

INDISPONIBILITÀ – Alessandro Bastoni si ferma per un risentimento muscolare al polpaccio destro. Questo è quanto emerge dagli esami strumentali al quale il calciatore dell’Inter si è sottoposto ieri nel ritiro azzurro di Coverciano. Ritiro che, poi, il difensore ha prontamente lasciato per tornare a Milano dove dovrà svolgere le terapie e nuovi accertamenti all’inizio della prossima settimana. Luciano Spalletti sa già che per le due partite dell’Italia non potrà avere a disposizione Bastoni per una maggior sicurezza nella retroguardia azzurra. Simone Inzaghi, dal canto suo, cerca di capire le reali condizioni del suo calciatore, soprattutto considerando l’importante impegno contro la Juventus al ritorno in campionato dopo la sosta. Secondo quanto riporta TuttoSport, è davvero molto probabile che Bastoni non sarà disponibile per la trasferta dell’Inter a Torino. Non è da escludere, infatti, che la portata dell’infortunio del difensore nerazzurro possa essere più grave, come una lesione. Dovesse essere così, ll’italiano rischierebbe di saltare Juventus-Inter ma non solo. Inzaghi dovrebbe rinunciare a Bastoni per un mese, almeno fino alla sfida contro la Lazio del prossimo 17 dicembre. Il difensore non è l’unico calciatore dell’Inter ad essere tornato a Milano, abbandonando il ritiro della Nazionale. Lo stesso ha fatto Hakan Calhanoglu, con una motivazione però ben meno grave. Dopo due allenamenti saltati con la Turchia a causa dell’influenza, al calciatore è stato concesso di lasciare il gruppo e di fare ritorno in Italia. Anche per stare vicino alla moglie, che sta per dare alla luce suo figlio.

Fonte: TuttoSport – Federico Masini