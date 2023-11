Zanetti: «Lautaro Martinez, importante pensarlo all’Inter a vita!»

Da ex capitano dell’Inter e da calciatore argentino, Javier Zanetti non può soffermarsi sul leader attuale nerazzurro Lautaro Martinez. Di seguito le parole del vice presidente del club interista.

RICORDI – Javier Zanetti, in occasione della presentazione a Torino del suo nuovo libro “Un legame mondiale – Storie di calcio tra Italia e Argentina”, ha rilasciato alcune dichiarazioni legate al mondo Inter. Così il vice presidente nerazzurro anche sul capitano Lautaro Martinez: «Ogni momento di difficoltà ti rende più forte. Il mio percorso con l’Inter lo spiega: nei primi dieci anni ho vinto solo la Coppa Uefa, negli altri dieci tutto. Per vincere bisogna imparare a perdere. Ero convinto che lavorando in quella maniera ce l’avremmo fatta: ricordo che ne parlavo con Moratti. Gli dicevo che prima o dopo avremmo vinto, che quella era la strada giusta. Per fortuna il tempo mi ha dato ragione».

RINNOVO – Zanetti continua anche sul capitano dell’Inter: «Lautaro Martinez? Quando lo abbiamo preso immaginavamo una crescita così. Lui è stato costante, è migliorato ogni anno e oggi attraversa un presente importante. Lui è consapevole di ciò che trasmette dentro e fuori dal campo. Mi auguro che possa continuare con noi ancora per tanti anni. Lautaro Martinez è identificato coi colori nerazzurri e la relazione è di fiducia, penso che arriveremo a un buon accordo per il rinnovo. L’importante è vedere la possibilità che Lautaro Martinez possa restare a vita all’Inter. La sfida contro la Juventus? Zidane è stato uno degli avversari più forti: Simoni me lo fece marcare a uomo in un Juventus-Inter, finì 0-0. Mi fece correre per tutta la partita. La Champions League? Sarebbe bello vincerla. Ci proveremo sempre».

Fonte: TuttoSport – Paolo Pirisi