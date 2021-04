Bastoni e Brozovic, gialli pesanti in Bologna-Inter: fuori nella prossima gara

Bastoni e Brozovic, giocatori dell’Inter, sono stati ammoniti per un doppio fallo in una stessa azione, nel corso della partita contro il Bologna

AMMONIZIONE – Bastoni (che ha parlato al 45′) e Brozovic sono stati ammoniti per un doppio fallo in una stessa azione nel corso di Bologna-Inter. Salteranno il recupero della ventottesima giornata del campionato di Serie A, Inter-Sassuolo, in programma mercoledì 7 aprile alle ore 18.45.