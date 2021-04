Bastoni al 45′: «Stiamo facendo bene, dopo le nazionali mai facile»

Bastoni ha parlato ai microfoni di “Sky Sport” pochi istanti dopo la fine del primo tempo di Bologna-Inter, posticipo del turno di Serie A disputato nella vigilia di Pasqua che i nerazzurri conducono per 1-0 grazie a una rete di Romelu Lukaku

STIAMO FACENDO BENE – Bastoni promuove la prova dell’Inter in questi primi 45 minuti: «Le partite dopo le nazionali non sono mai facili. Siamo tornati giovedì, con tutto il caos che c’è stato, e abbiamo avuto poco tempo. Stiamo facendo bene, dobbiamo concedere meno al Bologna. Ci stanno mettendo in difficoltà e segnare un gol è sempre importante»