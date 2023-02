Barella e le ‘sbracciate’, il retroscena: non solo Lukaku voleva reagire! – CdS

Ieri è andato in scena un diverbio fra Barella e Lukaku nel corso del primo tempo di Sampdoria-Inter. Il Corriere dello Sport, tramite il suo sito, rivela come le sbracciate del centrocampista non siano affatto piaciute.

REAZIONE ECCESSIVA – Che Nicolò Barella sbracci in campo è noto a tutti. Che sia accettato nello spogliatoio dell’Inter un po’ meno. E ieri si è visto in campo, con la reazione di Romelu Lukaku sul finire del primo tempo di Sampdoria-Inter (vedi articolo). La rivelazione del Corriere dello Sport, all’indomani del brutto pareggio del Ferraris, è che anche qualche altro compagno avrebbe voluto reagire come Lukaku. Un segnale di come certe esternazioni di Barella non siano certo approvate e che il centrocampista debba trattenersi.

Fonte: corrieredellosport.it – Pietro Guadagno