Lukaku e Barella, accesa discussione in campo in Sampdoria-Inter: le parole

È in corso Sampdoria-Inter (QUI il LIVE), con il primo tempo che si è chiuso sullo 0-0. Ha fatto notizia una discussione in campo, durata pochi secondi e senza particolari strascichi, fra Lukaku e Barella.

L’EPISODIO – Discussione fra Romelu Lukaku e Nicolò Barella nel corso del primo tempo di Sampdoria-Inter. Al 38′ l’attaccante non è riuscito a tenere un pallone, provocando la reazione stizzita del centrocampista. Situazione (soprattutto per le sbracciate del numero 23) che non è evidentemente piaciuta al compagno, inquadrato dalle telecamere mentre gli rispondeva in maniera decisa. «Ora basta, non ti permettere più di fare così!», il labiale con le parole di Lukaku dirette a Barella.