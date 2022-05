Barella costretto al cambio in Udinese-Inter: arriva la prima diagnosi

Barella ha dovuto lasciare il campo nel finale di Udinese-Inter per un dolore al ginocchio. Al suo posto dentro Matias Vecino. Arrivata la prima diagnosi sull’infortunio

DIAGNOSI − Nicolò Barella ha lasciato il campo nei minuti finali di Udinese-Inter per un problema al ginocchio. Come riporta Marco Barzaghi, per il centrocampista sardo si tratta di una forte contusione al ginocchio destro. Le sue condizioni saranno ovviamente monitorate nei prossimi giorni. L’Inter scenderà nuovamente in campo venerdì 6 maggio contro l’Empoli allo stadio Castellani.