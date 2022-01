Ballo-Touré, infortunio in Coppa D’Africa. Salta Inter-Milan – TS

Stefano Pioli, in vista di Inter-Milan, perde un’altra pedina. Fode Ballo-Touré, infatti, ha riportato un infortunio in Coppa d’Africa.

STOP – Dopo la paura per Franck Kessie, per Stefano Pioli non sono finiti i guai. Il tecnico rossonero, infatti, dovrà rinunciare ad un’altra pedina in vista di Inter-Milan, in programma sabato 5 febbraio alle 18. Secondo quanto riportato dal Tuttosport, Fode Ballo-Touré, difensore rossonero impegnato in Coppa d’Africa col Senegal, avrebbe riportato una lesione all’adduttore. Per il rossonero si prospettano tre settimane di stop.

Fonte: Tuttosport