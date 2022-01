Sanchez le prova tutte, sempre presente nel gioco in Cile-Argentina

Cile-Argentina ha visto tra i suoi protagonisti anche Alexis Sanchez. Il numero sette in campo ha dato tutto, cercando di fare da riferimento offensivo.

AL CENTRO DEL CILE – Sanchez con l’Argentina è stato al centro del gioco offensivo del suo Cile. Come sempre verrebbe da dire. E ha giocato per 90 minuti. Anche qui come sempre. Pur non entrando nell’azione del gol, il numero 7 secondo le valutazioni di SofaScore è stato il migliore in campo. Di tutte e due le squadre.

PRESENZA NEL GIOCO – Questa è la sua heatmap sempre da SofaScore:

Sanchez ha giocato su tutta la trequarti, svariando ovunque servisse per cucire il gioco. In un attacco molto dinamico, senza una vera prima punta. I suoi tocchi in totale sono 70, co 33 passaggi e 10 lanci lunghi a testimoniare come abbia cercato soluzioni su tutta la larghezza del campo. I 2 passaggi chiave dicono che ci ha messo la sua qualità. Come gli 11 dribbling tentati (9 riusciti). Alexis come sempre ha messo in campo tutto.