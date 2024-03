Atletico Madrid-Inter, sorpresa in formazione? Quotazioni in rialzo

A quasi ventiquattro ore dalla sfida tra Atletico Madrid e Inter, Simone Inzaghi studia l’undici migliore da mandare in campo. In conferenza stampa, il tecnico nerazzurro anticipa un possibile cambio per la sfida di domani.

SORPRESA A CENTROCAMPO – La squadra allenata da Simone Inzaghi ripartirà dal risultato dell’andata, con l’1-0 in favore, ma che non dovrà portare alcun tipo di distrazione considerata la forza e l’esperienza dell’Atletico Madrid in questa sfida. nelle scelte di formazione, Inzaghi terrà conto non solo del turnover effettuato nella sfida vita contro il Bologna, ma anche dei giocatori indisponibili, come Carlos Augusto e Marko Arnautovic. Rientreranno regolarmente Benjamin Pavard, Federico Dimarco e Lautaro Martinez. Anche Stefan de Vrij e Denzel Dumfries sono in vantaggio, ma una sorpresa potrebbe arrivare a centrocampo, così come specificato dal tecnico alla vigilia della sfida: «Per quanto riguarda i ballottaggi di formazione ne ho diversi, perché Acerbi è rientrato sabato a Bologna e de Vrij ha fatto tantissime partite una meglio dell’altra. Ho Frattesi che è rientrato nel migliore dei modi, posso anche decidere di far riposare una mezzala. In questo momento anche a destra ho Darmian e Dumfries che stanno bene, l’unica mia preoccupazione è di non avere qualche indisponibile». Potrebbe dunque trovare spazio Davide Frattesi, al posto di uno tra Nicolò Barella ed Henrikh Mkhitaryan.