Inzaghi: «Non gestiremo 1-0 andata! Battaglia di nervi? Sappiamo»

Inzaghi, dopo aver parlato in conferenza stampa alla vigilia di Atletico Madrid-Inter, ha proseguito il lungo gire di interviste. L’allenatore nerazzurro a sportmediaset.it sottolinea come la sua squadra sia pronta a una battaglia di nervi. Poi dice a chiare lettere che non bisogna pensare al risultato dell’andata: di seguito il suo intervento

L’ANDATA NON ESISTE – Simone Inzaghi alla vigilia di Atletico Madrid-Inter non vuole assolutamente pensare all’1-0 dell’andata: «Il risultato ci dà un piccolo vantaggio ma chiaramente non staremo a speculare, gestire, ma cercheremo di fare la nostra partita sapendo che troveremo un avversario forte che in casa si trasforma. Il cammino in campionato ci fa capire che tipo di squadra è l’Atletico Madrid qui al Wanda Metropolitano».

CAMMINO – Inzaghi si augura che la sua squadra possa fare un grande cammino, conscio che domani sera servirà un qualcosa in più: «Se possiamo arrivare ancora in fondo? Chiaramente l’augurio è questo, noi sappiamo qual è stato il nostro percorso in questi tre anni. Siamo sempre arrivati agli ottavi di finale di Champions, cosa non scontata negli ultimi dieci anni qui all’Inter. Sappiamo che abbiamo questa partita contro un avversario forte, che all’andata abbiamo fatto una buona gara ma domani sera ci vorrà qualcosa di più».

NERVI TESI – Inzaghi, per finire, assicura che i suoi ragazzi sono pronti anche a una battaglia di nervi: «La squadra lo sa che dovremo essere super concentrati sapendo quello che troveremo, qui l’Atletico Madrid è molto forte e in questi due giorni e mezzo ci siamo preparati nel migliore dei modi».