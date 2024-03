Dimarco: «Se Inter si sente big? No chiacchiere, parli il campo!»

Dimarco, dopo aver parlato in conferenza stampa alla vigilia di Atletico Madrid-Inter, è intervenuto a sportmediaset.it dove ha sottolineato come gli elogi che stanno arrivando da ogni parte d’Europa non debbano interessare in questo momento: di seguito le sue dichiarazioni

NO CHIACCHIERE – Federico Dimarco alla vigilia di Atletico Madrid-Inter è consapevole del valore della squadra di Diego Simeone e delle possibili insidie: «Insidie ce ne saranno tante domani sera, l’unico errore che non dobbiamo fare è entrare in campo non usando la nostra mentalità quindi dobbiamo fare la nostra partita come fatto finora. Wanda Metropolitano? Conosciamo il valore dell’Atletico Madrid, sappiamo che il pubblico spinge. Sappiamo che è una squadra forte e che storia ha a livello europeo. Se ci sentiamo una big d’Europa? Diciamo che è sempre il campo che parla, quindi vediamo di far parlare il campo perché le chiacchiere le porta via il vento».