Dimarco: «Campionato qui si azzera. Spalti caldi? Come San Siro!»

Dimarco è il giocatore in conferenza stampa assieme a Inzaghi, alla vigilia di Atlético Madrid-Inter. Le sensazioni del laterale in vista del ritorno degli ottavi di finale di Champions League.

CONFERENZA DIMARCO – Questa la conferenza stampa di Federico Dimarco alla vigilia di Atlético Madrid-Inter.

Una partita difficilissima.

Sappiamo che l’Atlético Madrid è una squadra forte, conosciamo la sua storia in Champions League ma andremo in campo per fare la nostra partita.

Come si gestisce la questione ambientale?

Il pubblico sarà come a San Siro, non vedo grandi differenze. Sappiamo che in casa si esprimono al meglio delle loro possibilità.

Che tipo di partita dobbiamo attenderci?

Sarà una partita difficile, come tutte quelle in Champions League. Non dovremo sbagliare l’approccio domani.

Dimarco, come valuti la stagione?

Sono contento per quello che sto facendo io, ma soprattutto la squadra. Speriamo di confermarci in Champions League.

Avete lavorato psicologicamente sul fatto che domani ci sarà un vulcano sugli spalti?

Penso che in Champions League cambi relativamente. Si affrontano le partite con la stessa mentalità sia in casa sia fuori.

Il dominio in campionato porta l’Inter a questi ottavi di finale ancora più consapevole? C’è la voglia dell’anno scorso?

La voglia c’è sicuramente. Quello che stiamo facendo in campionato rimane in campionato, in Champions League ci si riazzera in ogni partita. Noi affrontiamo l’Atlético Madrid che è una squadra fortissima ma vogliamo fare la nostra partita.