Inzaghi: «Atletico Madrid-Inter difficile! Ma abbiamo un desiderio»

Inzaghi dopo la conferenza stampa alla vigilia di Atletico Madrid-Inter, su Sky ha parlato dell’importanza della sfida, contando anche il risultato dell’andata.

UN DESIDERIO – Simone Inzaghi ha presentato così la sfida in programma domani in Champions League: «Sappiamo che domani per noi sarà una partita difficilissima in uno stadio dove l’Atletico Madrid in quattordici partite ne ha vinte tredici e pareggiate una. Sarà difficile, però le serate di Champions League sono speciali e noi vogliamo proseguire il nostro cammino. Chi in vantaggio? In percentuali non sono bravo, c’è un piccolo vantaggio, però allo stesso tempo cercheremo di fare la nostra gara senza pensare alla sfida di andata. Anche a San Siro l’Atletico Madrid ha dimostrato la squadra che è. Fare bene sia in campionato che in Champions League? Questo è il desiderio di tutti, con la qualificazione ai gironi siamo per il terzo anno consecutivo agli ottavi di finali e negli ultimi anni non era scontato, in più con la qualificazione abbiamo ottenuto il Mondiale per Club, però sappiamo che sarà una battaglia sportiva contro una squadra forte e un grandissimo allenatore».