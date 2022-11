Atalanta-Inter, dubbio in difesa per Inzaghi! Brozovic dalla panchina – Sky

Atalanta-Inter andrà in scena domani alle 12:30. Per Inzaghi solito ballottaggio al centro della difesa. Brozovic partirà dalla panchina. Le ultime di formazione da Sky Sport

SCELTE – Atalanta-Inter è un crocevia fondamentale per la stagione. Secondo Sky Sport c’è un solo dubbio di formazione per Inzaghi in vista della sfida del Gewiss Stadium: per il ruolo di centrale di difesa salgono le quotazioni di de Vrij che dovrebbe essere preferito ad Acerbi. Ai suoi lati, di fronte ad Onana, confermati Skriniar e Bastoni. A centrocampo confermato il trio Barella-Calhanoglu-Mkhitaryan con Brozovic che partirà nuovamente dalla panchina. Sugli esterni agiranno Dumfries e Dimarco. Attacco affidato alla coppia Dzeko-Lautaro Martinez.