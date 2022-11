Assogna: «Se il Napoli batte Inter e Juventus irraggiungibile! A febbraio…»

Paolo Assogna, presente negli studi di Sky Sport, ha parlato della lotta scudetto in Serie A. Focus sul Napoli che sfiderà l’Inter al rientro dalla sosta

FUGA – Queste le parole di Paolo Assogna: «Se il Napoli batte Inter e Juventus, significa che poi andare a prendere i partenopei sarebbe molto molto complicato. A febbraio, in chiave scudetto, si potrebbe già pensare alla stagione successiva. Un esempio per il calcio italiano. Affronterà le partite con leggerezza, dall’alto di una classifica dominante. Possiamo solo alzarci in piedi ed applaudire».