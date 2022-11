Italiano senza pace: «Sconfitta con l’Inter dolorosa! Meritavamo un punto»

Vincenzo Italiano ha risposto alle domande dei tifosi sui canali ufficiali della Fiorentina. Il tecnico è tornato a pensare alla sconfitta maturata contro l’Inter

RAMMARICO – Queste le parole di Vincenzo Italiano: «La sconfitta più dolorosa è stata quella con l’Inter qui in casa. Per come è arrivata e per come avevamo affrontato la gara, per il fatto che avevamo ribaltato un risultato negativo, per il fatto che il punto era meritatissimo. Penso che quella abbia fatto molto male, soprattutto perché l’unica di un periodo in cui abbiamo fatto buoni risultati. La più dolorosa».