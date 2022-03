Pandini: «Inter in crescita, lecito fare passi falsi! Ci è mancata la voglia di vincere»

Pandini analizza il periodo nerazzurro, facendo riferimento sia all’ultima partita giocata sia alla prossima in calendario. La centrocampista di Inter Women si prepara al prossimo impegno parlando ai Inter TV della crescita della sua squadra

CRESCITA A STEP – L’ultima sconfitta brucia ancora ma è da archiviare, parola di Marta Pandini: «Sicuramente la Roma, oltre a essere una squadra molto forte, è entrata con un atteggiamento giusto. Hanno dimostrato di avere più voglia di vincere la partita rispetto a noi. La squadra sta crescendo. E in un percorso di crescita è anche lecito fare i passi falsi. L’importane è analizzare gli errori e migliorarsi. Il Pomigliano è una squadra difficile, perché ha dimostrato di avere un buon gioco e una buona fase offensiva. Ci ha messo in difficoltà all’andata. Per questo vogliamo vincerla e portare a casa i tre punti». Queste le parole di Pandini ai microfoni di Inter TV in vista di Inter-Pomigliano di Serie A Femminile, in programma domenica pomeriggio.