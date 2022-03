Gran Galà del Calcio AIC 2021, Inter in corsa per tutti i premi: 10 candidati (e 3 ex)

Le premiazioni del Gran Galà del Calcio AIC (Associazione Italiana Calciatori) 2021, promosso dal Presidente Umberto Calcagno in collaborazione con l’agenzia di sport marketing ed eventi DA di Demetrio Albertini, sono previste il 17 marzo. Per quanto riguarda la Top 11 del calcio maschile ma non solo, l’Inter è in corsa per tutti i premi con dieci nomi, tra cui tre grandi ex. Di seguito i potenziali vincitori

PORTIERI – Gianluigi Donnarumma, Samir Handanovic e Juan Musso.

DIFENSORI – Alessandro Bastoni, Stefan de Vrij, Robin Gosens (fino a gennaio 2022 all’Atalanta, ndr), Achraf Hakimi (oggi al Paris Saint-Germain, ndr), Theo Hernandez, Cristian Romero, Milan Skriniar e Leonardo Spinazzola.

CENTROCAMPISTI – Nicolò Barella, Marcelo Brozovic, Federico Chiesa, Rodrigo de Paul, Franck Kessié e Manuel Locatelli.

ATTACCANTI – Zlatan Ibrahimovic, Ciro Immobile, Romelu Lukaku (oggi al Chelsea, ndr), Luis Muriel, Cristiano Ronaldo e Dusan Vlahovic.

ALLENATORI – Antonio Conte (oggi al Tottenham, ndr), Gian Piero Gasperini e Stefano Pioli.

SOCIETÀ – Atalanta, Inter e Milan.

Fonte: Sito Ufficiale della Associazione Italiana Calciatori [AssoCalciatori.it]