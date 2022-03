Lautaro Martinez e l’Argentina, nuovo ‘problema’: poco margine per l’Inter

In Argentina tiene banco la situazione legata a Lautaro Martinez e la nazionale, nonostante la Seleccion non abbia problemi legati ai Mondiali. In vista della sosta di marzo, stando a TyC Sports, l’Inter dovrà arrendersi e lasciar partire il Toro.

NUOVO PROBLEMA – Come se non bastasse il digiuno realizzativo, per Lautaro Martinez ci si mette di mezzo pure l’Argentina. Secondo TyC Sports non è in discussione il fatto che il numero 10 dell’Inter sarà convocato per le partite di fine marzo contro Venezuela (venerdì 25 a Buenos Aires) ed Ecuador (martedì 30 a Guayaquil). Questo nonostante la società preferirebbe che il Toro rimanesse a Milano, visto il momento no. La TV argentina segnala come Lautaro Martinez non abbia dubbi sul dire sì alla chiamata di Lionel Scaloni, che appare poco interessato a concedere all’Inter un “favore” dispensandolo. L’Argentina è già qualificata ai Mondiali da novembre, ma a gennaio ha convocato i migliori per le sue due partite. Lì Lautaro Martinez ha segnato in entrambe, per un discutibile score di due gol in altrettante gare con la nazionale e solo uno in tutte quelle del 2022 con l’Inter…

Fonte: TyC Sports