Lazio-Inter Women 3-3, basta un pari per passare ai quarti di Coppa Italia

Attilio Sorbi Inter Women

Dopo aver chiuso il primo tempo di Lazio-Inter Women in vantaggio di due reti, la formazione di Attilio Sorbi riesce a passare ai quarti

FISCHIO FINALE – Pareggio importante per le ragazze di Attilio Sorbi che vincono Lazio-Inter Women, terza giornata di Coppa Italia Femminile, che vedeva le due squadre a pari punti in classifica nel girone B. A decidere la partita sono stati nel primo tempo i gol di Marinelli, al 12′ e al 31′, e di Tarenzi al 27′. La rete biancoceleste è stata segnata da Lipman al 30′. Nella seconda frazione di gioco, le biancocelesti recuperano con due calci di rigore, ma non basta. Nerazzurre ai quarti di finale grazie al poker contro il Brescia.