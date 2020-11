Pagelle Inter-Torino: Lukaku essenziale, Sanchez a due volti. Cambi top

Condividi questo articolo

Pagelle Inter-Torino: Antonio Conte ritrova dal primo minuto Romelu Lukaku (qui le formazioni ufficiali) e il belga fa la differenza con una grande doppietta. Sanchez molto male nel primo tempo, ma si riscatta nella ripresa. Entra benissimo Lautaro Martinez. Di seguito tutti i voti

HANDANOVIC 5,5: Indeciso in un paio di uscite. Una buona parata, poi il gol subito da Zaza. Non neutralizza il rigore.

D’AMBROSIO 5,5: Gioca con grande aggressività e proponendosi in fase offensiva, ma non fa la differenza e non può chiudere tutti i buchi.

– SKRINIAR 6,5: Ottimo ingresso in partita con un paio di palloni importanti recuperati e grande aggressività.

RANOCCHIA 5: Costretto a commettere spesso fallo, capisce poco in difesa. Male in impostazione.

– DE VRIJ 6,5: Molto prezioso fin dai primi istanti del suo ingresso. Porta bene palla e imposta con qualità.

BASTONI 6: Il gol di Zaza arriva dal suo lato, ma non per colpa sua. Si sente poco in copertura. Ok in impostazione.

Pagelle Inter-Torino, nella pagina successiva i voti dei centrocampisti. Clicca qui se non visualizzi correttamente le schede.

Pagina Successiva ->