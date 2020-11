Inter-Torino (Serie A): le formazioni ufficiali! Turnover dietro, Hakimi dal 1′

Condividi questo articolo

Inter-Torino tra poco in campo. Appena comunicate le formazioni ufficiali della partita della 8ª giornata del Campionato Italiano di Serie A. Sfida in scena a Milano – presso lo Stadio “Giuseppe Meazza” in San Siro – a partire dalle ore 15.00. Conte opta per la difesa “italiana”, ma a destra a centrocampo c’è Hakimi. Di seguito le formazioni ufficiali di Inter-Torino in Serie A

FORMAZIONE INTER

INTER (3-4-1-2): 1 Handanovic (C); 33 D’Ambrosio, 13 Ranocchia, 95 Bastoni; 2 Hakimi, 5 Gagliardini, 22 Vidal, 15 Young; 23 Barella; 9 Lukaku, 7 Sanchez.

A disposizione: 35 Stankovic, 97 Radu; 6 de Vrij, 37 Skriniar, 42 L. Moretti; 14 Perisic, 24 Eriksen, 36 Darmian, 44 Nainggolan, 46 Vezzoni, 51 Wieser; 10 Lautaro Martinez.

Allenatore: A. Conte

FORMAZIONE TORINO

TORINO (3-5-2): 39 Sirigu; 3 Bremer, 4 Lyanco, 33 Nkoulou; 17 Singo, 23 Meité, 88 Rincon, 77 Linetty, 15 Ansaldi; 24 Verdi, 9 Belotti (C).

A disposizione: 25 Rosati, 32 V. Milinkovic-Savic; 5 Izzo, 13 Ricardo Rodriguez, 29 Murru, 99 Buongiorno; 6 Segre, 96 Kryeziu; 11 Zaza, 20 Edera, 22 Millico, 26 Bonazzoli.

Allenatore: F. Conti (vice di M. Giampaolo, ndr)