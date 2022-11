Inter Women, con il Parma grande occasione di tornare alla vittoria ma guai a sottovalutare

L’Inter Women lunedì alle 19 sarà ospite del Parma Femminile attualmente ultimo in classifica (ecco tutte le informazioni utili), ottima occasione per ritrovare la vittoria ma guai a sottovalutare la formazione allenata da Domenico Panico.

GRANDE OCCASIONE – Il posticipo della decima giornata tra Inter Women e Parma Femminile andrà in scena lunedì 28 novembre alle 19 al Tardini. Dopo aver iniziato la stagione nel migliore dei modi con quattro vittorie consecutive, la formazione allenata da coach Rita Guarino è ferma al quarto posto in classifica avendo raccolto appena due punti nelle ultime tre partite. Il Parma, invece, occupa attualmente l’ultimo posto in classifica. Una grandissima occasione per le nerazzurre di ritrovare la vittoria, ma senza sottovalutare l’avversario. Il Parma femminile, infatti, è reduce da una prestazione importante contro la Juventus Women. La vittoria in casa Inter manca dal 15 ottobre in occasione del derby con il Milan vinto 4-0.