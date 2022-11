Thuram ieri in campo con la Francia: dati e analisi della prestazione

Marcus Thuram è sceso ieri in campo in Francia-Danimarca, partita vinta dai transalpini per 2-1 grazie alla doppietta di Kylian Mbappè. L’attaccante del Borussia Moenchgladbach ha giocato 28′ nella ripresa

INGRESSO – Marcus Thuram ieri ha giocato la sua seconda partita in un mondiale con la maglia della nazionale francese. L’attaccante del Borussia Moenchgladbach che l’Inter sta seguendo è entrato al 62′ al posto di Olivier Giroud, andando a ricoprire il ruolo di prima punta. Questo ruolo non gli è nuovo, in quanto in questa stagione gioca proprio in quella posizione con il Borussia, sebbene egli nasca come ala sinistra. La caratteristica principale di Thuram è ovviamente il dribbling, unito a una grande forza fisica. Ieri il francese è riuscito in due dribbling sui due tentati. C’è da dire che Thuram, oltre a questo, non è riuscito a farsi vedere molto. Ma le sue qualità sono indiscutibili, ed è proprio per queste doti nel dribbling che l’Inter lo ha segnato sul proprio taccuino. Ai nerazzurri manca in rosa un giocatore con le caratteristiche del francese. Nella speranza che la vetrina mondiale non possa attirare altri club, oltre a quelli già interessati (vedi qui). Per il futuro, però, c’è tempo. Ad oggi Thuram è concentrato sulla competizione iridata, e non pensa al suo futuro, che molto probabilmente sarà però lontano dalla Germania.