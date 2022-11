Inter interessata a Robinson, il terzino che due anni fa era vicino al Milan

L’Inter continua a cercare giocatori per rinforzare la propria rosa. Gli occhi dei nerazzurri sarebbero caduti su Antonee Robinson, terzino sinistro titolare nel Fulham e nella nazionale statunitense

SEMPRE CALCIOMERCATO – Secondo quanto riportato dal The Sun, l’Inter sarebbe interessata al profilo di Antonee Robinson per la fascia sinistra. Il giocatore statunitense in passato era stato vicinissimo al Milan, ma l’affare saltò a causa di un problema nelle visite mediche. L’Inter sulla sinistra ha già Federico Dimarco, ma il club vorrebbe qualcuno per poter fare concorrenza all’esterno nerazzurro. E Robinson, che ha iniziato la sua carriera all’Everton, sembra essere il profilo giusto. La richiesta del Fulham è tra le 15 e le 20 milioni di sterline.

Fonte: The sun