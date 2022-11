Inter, ultima settimana e poi ‘tutti’ ad Appiano Gentile! Il programma completo

Vacanze quasi finite, l’Inter tra poco meno di una settimana si ritroverà ad Appiano Gentile per il “nuovo” raduno con i giocatori non impegnati al Mondiale. Simone Inzaghi chiede concentrazione in vista della sfida con il Napoli alla ripresa. Di seguito il programma completo

TUTTO PRONTO – Ci siamo quasi alla ripresa, ultima settimana e poi i giocatori dell’Inter non impegnati al Mondiale in Qatar si ritroveranno ad Appiano Gentile per il raduno in programma già dal 2 dicembre. La squadra nerazzurra dovrà preparare con attenzione il big-match con il Napoli con l’unico obiettivo di vincere se vuole riaprire le speranze scudetto per questa stagione, già compromessa da un avvio altalenante. Per tenere subito alta la concentrazione (e la condizione fisica), l’Inter ha già ufficializzato il mini-ritiro di Malta, che comincerà giorno 4 dicembre e terminerà il 10. In questo periodo, i nerazzurri giocheranno in amichevole contro una formazione locale. Il 7 dicembre affronteranno il Salisburgo. Dopodiché la squadra volerà a Siviglia (contro il Betis), altra amichevole “di lusso” in programma giorno 16 dicembre. Al ritorno in Italia, il 22 la sfida “in famiglia” tra Simone e Filippo Inzaghi. Dopo Natale l’ultima sfida in programma, quella contro il Sassuolo a Reggio Emilia.