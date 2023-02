Inter-Sampdoria Women 3-4: si continua, al via i tempi supplementari!

L’Inter Women crolla nel secondo tempo nonostante il triplo vantaggio (vedi report primo tempo). La squadra di Rita Guarino subisce la reazione della Sampdoria e si deve arrendere ai tempi supplementari al KONAMI Youth Development Centre in Memory of Giacinto Facchetti di Milano (MI). Di seguito il report del secondo tempo della partita.

SECONDO TEMPO – L’Inter Women è partita in vantaggio di 3 gol a inizio secondo tempo, avendo messo in cassaforte la qualificazione per le semifinali di Coppa Italia Femminile. Nonostante questo la Sampdoria ha reagito e riaperto la partita nel giro di pochi minuti. Al minuto 49 l’ex di giornata Alice Regazzoli ha segnato il primo gol blucerchiato, poi al 52′ la compagna Cecilia Prugna ha riportato la sua squadra a credere nella qualificazione. L’Inter si è abbassata, ha subito la pressione avversaria ed incredibilmente ha subito il pareggio. Al 69′ Stefania Tarenzi ha colpito di testa per il momentaneo 3-3. 4 minuti dopo Agnese Bonfantini ha segnato il 4-3 con uno slalom incredibile. L’andata del match si è conclusa sul risultato di 3-2 per le nerazzurre, per questo motivo si andrà ai tempi supplementari.