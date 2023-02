Inter al lavoro in vista della Sampdoria, tutti disponibili tranne uno! − SM

L’Inter riparte dopo i due giorni relax post Derby. Nerazzurri ad Appiano Gentile con il gruppo al completo, tranne per un giocatore

AL LAVORO − L’unico indisponibile per l’Inter è Joaquin Correa. L’argentino, come riferisce Sport Mediaset, ne avrà almeno per un mese. Oggi tutti ad Appiano Gentile, anche il Tucu per le terapie. Occhi puntati su Lukaku e Brozovic. Quest’ultimo potrebbe giocare anche dal primo minuto (vedi articolo). Dopo i due giorni di pausa, concessi da Inzaghi, l’Inter si prepara alla trasferta contro la Sampdoria dell’ex Dejan Stankovic.