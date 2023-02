Rukh Lviv-Inter UEFA Youth League, 1-0 al 45′: Panchenko batte Calligaris

L’Inter affronterà gli ucraini del Rukh Lviv valida per lo spareggio della UEFA Youth League. SI tratterà di una gara ad eliminazione diretta, chi perde uscirà dalla competizione.

PRIMO TEMPO – L’Inter Primavera dopo la vittoria contro il Napoli, torna in UEFA Youth League. I ragazzi di Cristian Chivu affrontano il Rukh Lviv, squadra prima nel campionato ucraino, in una partita a eliminazione diretta. Trasferta insidiosa, tanto che nella prima parte di gara le occasioni non sono parecchie. I padroni di casa ne hanno di più, con Alessandro Calligaris molto attento. Blocca sicuro le due conclusioni in porta. L’Inter si fa avanti al 23′ con Valentin Carboni che costringe il portiere avversario a sporcarsi i guantoni. A passare in vantaggio è però il Rukh Lviv grazie alla rete di Serhii Panchenko dagli sviluppi di un calcio di punizione. Al 30′, l’Inter è sotto per 1-0. La reazione dei nerazzurri non arriva, sembra più facile il raddoppio avversario che un possibile pareggio. Al 40′ l’Inter viene infatti graziata da Kitela, che ha sui piedi l’occasione del 2-0. Il terzino classe 2004 manca però la porta, evitando di aggravare la situazione. Protagonisti del match sono i falli: 18 solo nei primi 45 minuti.

Rukh Lviv-Inter UEFA Youth League al 45′ – Il tabellino

1 RUKH LVIV-INTER 0

Marcatori: Panchenko (R) al 30′

RUKH LVIV U19 (4-3-2-1): 1 Hereta; 11 kitela, 3 Slyubyk, 4 Kholod, 18 Roman; 8 Rusyak, 6 Sapuga, 20 Pidhurskyi ©; 7 Stolyarchuk, 14 Dobryanskyi, 17 Panchenko

In panchina: 12 Vanivskyi, 2 Tovarnytskyi, 13 Kasarda, 15 Mykhalchuk, 19 Hereha, 5 Boiko, 10 Kvas

Allenatore: Vitaliy Ponomarov.

INTER U19 (4-2-3-1): 21 Calligaris; 27 Dervishi, 3 Fontanarosa ©, 15 Kassama, 33 Pelamatti; 4 Stankovic, 14 Kamatè; 10 Carboni, 11 Iliev, 30 Owusu, 23 Esposito.

In panchina: 12 Botis, 16 Martini, 14 Di Maggio, 20 Sarr, 18 Curatolo, 13 Nezirevic, 15 Stante.

Allenatore: Cristian Chivu.

Arbitro: Elchin Masiyev (AZE)

Assistenti: Rahman Imami, Vusal Mammadov (AZE)

NOTE – Ammoniti: Recupero: 2′ (PT).