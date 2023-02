Inter-Sampdoria Women 3-4: i primi 15 minuti si concludono senza gol

Una partita ricca di emozioni quella del KONAMI Youth Development Centre in Memory of Giacinto Facchetti di Milano (MI). Inter e Sampdoria Women hanno concluso i 90 minuti sul risultato di 3-4, finendo ai tempi supplementari dei quarti di finale di Coppa Italia Femminile (vedi report secondo tempo). Di seguito il report del primo tempo supplementare.

PRIMO TEMPO SUPPLEMENTARE – Inter e Sampdoria Women non si fanno male nel primo tempo supplementare. Le due squadre hanno finito i primi novanta minuti sul risultato di 3-4, dopo una rimonta clamorosa delle blucerchiate. Da 3-0 si è arrivati al risultato finale e nei primi 15 minuti dei supplementari non ci sono state particolari emozioni. Pericolosi solo un tiro della calciatrice Dominika Conc da fuori area, che però non si è concretizzato in un gol, e un colpo di testa centrale di Stefania Tarenzi.