Alborghetti: «Inter, 100 presenze un orgoglio. Ma oggi amarezza»

Lisa Alborghetti ha raggiunto le 100 presenze con la maglia nerazzurra. Parlando ai canali ufficiali del club dopo Inter-Sassuolo Women, la centrocampista sottolinea l’amarezza per aver chiuso la stagione in questo modo.

CHIUSURA CON SCONFITTA – È terminato con la gara di oggi, Inter-Sassuolo Women, il campionato di Serie A Femminile 2024-2025, che ha visto le nerazzurre disputare la seconda parte di stagione nella poule scudetto. Purtroppo non è finita al meglio per le ragazze allenate da Rita Guarino, cadute in casa per 2-4. E proprio su questo risultato ha battuto il chiodo la centrocampista Lisa Alborghetti che, peraltro, ha raggiunto il prestigioso traguardo di 100 presenze con la maglia nerazzurra.

Inter-Sassuolo Women, il commento di Lisa Alborghetti

MERITI – Lisa Alborghetti parla soprattutto del risultato e dei meriti, con una sconfitta che non rende onore alla belal stagione disputata dalle ragazze dell’Inter Women: «Il termine giusto per questa squadra è soprattutto sacrificio, con una stagione fatta di alti e bassi. Purtroppo abbiamo finito così. Non meritavamo di finire in questo modo, ma questo è il calcio ed è giusto così, brave loro».

ORGOGLIO E AMAREZZA – Nel commentare, poi, il suo traguardo personale con l’Inter Women, Lisa Alborghetti preferisce spostare l’attenzione sull’amarezza della sconfitta di oggi, spiegandone i motivi: «Sono felicissima di aver giocato 100 partite in questa maglia, ho questo umore perché non sono individualista e rimane sempre il dispiacere per questa sconfitta. Veniamo da un percorso di tre anni, siamo cresciute tanto, ma abbiamo ancora tanto da lavorare. Sicuramente le sconfitte e i brutti momenti aiutano».