Barzaghi: «Lautaro Martinez punto fermo, Lukaku titolare alla prossima…»

L’Inter avrà a disposizione per le prossime partite finalmente Romelu Lukaku. L’attacco subirà cambiamenti, Matteo Barzaghi ne ha parlato in questo modo su Sky Sport, anche in ottica Sampdoria la prossima settimana.

RIEQUILIBRIO – Romelu Lukaku è tornato, le gerarchie cambieranno in queste partite. Matteo Barzaghi ha parlato così dell’attacco dell’Inter su Sky Sport: «Là davanti il discorso si fa interessante, nonostante l’assenza di Joaquin Correa. Lautaro Martinez è il punto fermo inamovibile della squadra, dall’altra parte invece Lukaku ha giocato il 17% delle partite in stagione. Dzeko ha giocato molto di più, ma il belga è entrato benissimo con il Milan e ha dato segnali di crescita già con l’Atalanta. Il giocatore necessita di più minuti, è dominante in area di rigore e ha bisogno di tornare il vero Lukaku. Credo che in questa porzione del campo ci sarà un riequilibrio, contro la Sampdoria partirà Lukaku dal primo minuto. Il futuro del belga, con lui che sta bene, diventa interessante».