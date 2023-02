Inter-Sampdoria Women 3-0 al 45′: semifinali di Coppa Italia ad un passo

Inter-Sampdoria Women valida per il ritorno dei quarti di finale di Coppa Italia Femminile al KONAMI Youth Development Centre in Memory of Giacinto Facchetti di Milano (MI). Le nerazzurre chiudono il primo tempo con il triplo vantaggio firmato Polli-Chawinga-Njoya. Di seguito il report del primo tempo di Inter-Sampdoria Women.

PRIMO TEMPO – L’Inter Femminile ha chiuso il primo tempo con il doppio vantaggio ai danni della Sampdoria. 3-0 il risultato parziale tra le due squadre, che si sono già scontrate tempo fa per l’andata dei quarti di finale di Coppa Italia. Adesso lo score dice 6-2 totale per l’Inter, che si avvicina sempre di più al traguardo delle semifinali. La prima rete di giornata al KONAMI Youth Development Centre l’ha siglata Elisa Polli di testa su calcio d’angolo battuto da Marta Pandini. Il secondo gol è arrivato al minuto 10 e l’ha segnato Tabitha Chawinga di sinistro. L’ipoteca sul match l’ha firmata Ajara Nchout Njoya, che ha trovato il tiro vincente di destro in area di rigore.

NB: Segui Inter-Sassuolo Femminile grazie alla cronaca testuale di Inter-News.it (qui il LIVE).

Inter-Sampdoria Women – Tabellino

3 INTER – SAMPDORIA 0

Marcatrici: Elisa Polli (I) al 5′, Tabitha Chawinga (I) al 10′, Ajara Nchout Njoya (I) al 23′

INTER (4-3-3): 12 Piazza; 13 Merlo, 17 Fordos, 19 Alborghetti, 14 Robustellini; 18 Pandini, 14 Mihashi, 6 Santi; 33 Ajara Njoya, 9 Polli, 11 Chawinga

A disposizione: 1 Gilardi, 38 Tornaghi, 3 Van Der Gragt, 5 Karchouni, 10 Bonetti, 21 Zappettini, 25 Thøgersen, 37 Colonna, 41 Fadda.

Coach: Rita Guarino

SAMPDORIA (5-3-2): 77 Fabiano; 14 De Rita, 44 Pettenuzzo, 28 Lazzeri, 2 Panzeri, 15 Battistini; 20 Regazzoli, 7 Conc, 4 Bonfantini; 9 Lopez, 11 Mailia

A disposizione: 12 Sundsfjord, 8 Cuschieri, 21 Re, 22 Oliviero, 23 Pisani, 27 Tarenzi, 37 Prugna, 40 Fallico, 67 Giordano.

Coach: Antonio Cincotta

Arbitro: Angelucci Assistenti: Rastelli, Albano