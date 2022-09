Guarino: «Tre punti pesantissimi! Non dobbiamo guardare la classifica»

Rita Guarino ha parlato al termine di Sampdoria-Inter Women, match vinto dalle nerazzurre con il punteggio di 0-2. Queste le sue dichiarazioni ad Inter TV

PESANTI – Queste le parole di Rita Guarino: «Tre punti che pesano tantissimo, sono importanti soprattutto perché sono tre punti che arrivano da una trasferta difficile contro una Sampdoria che fino ad oggi aveva vinto tutte le partite. Una squadra ben attrezzata ben allenata e quindi era importantissimo oggi far bene ed ottenere questi tre punti. Classifica? Non dobbiamo guardarla, pensare di far bene partita dopo partita, migliorarci, mettere in campo le nostre qualità. Il campionato è lungo. Ogni partita sarà importante, la prossima arriverà con pochi giorni di recupero. Da domani subito testa alla prossima, recupereremo le energie e cercheremo di prepararci al meglio».