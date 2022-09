Bonetti: «Inter, vittoria importante per un motivo. Contenta della squadra»

Bonetti, intervistata nel post-partita di Sampdoria-Inter Women, commenta la bella vittoria della sua squadra. Di seguito le dichiarazioni, ai microfoni di Inter Tv, dell’autrice del gol dell’1-0 dell’Inter Women.

RISULTATO IMPORTANTE – Tatiana Bonetti si dice felice della prestazione della sua Inter Women. Nel post-partita della sfida alla Sampdoria (vedi tabellino) risponde così ai microfoni di Inter Tv: «Questa era una partita importante per noi perché sapevamo che ci permetteva di mantenere una striscia positiva di vittorie o, comunque, di risultati positivi. Quindi siamo venute qui molto cariche. Tutta la settimana ci siamo allenate bene. Ormai è da inizio anno che siamo molto concentrate, siamo sul pezzo. Sono molto contenta della mia squadra, ci tengo a dirlo. Abbiamo fatto una grande partita e poi è arrivato anche il gol per me. Sono contenta di aver dato il via a questo risultato per noi importante. Speriamo di continuare così». Queste le dichiarazioni dell’autrice del primo gol, che sblocca la partita e permette all’Inter Women di arrivare a quota dieci punti nella classifica della Serie A Femminile.