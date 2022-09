Sampdoria-Inter Women 0-2, pagelle: Ajara spacca-gara, Chawinga top!

L’Inter Women ha vinto sul campo della Sampdoria per 2-0 grazie alle reti di Bonetti e Chawinga (vedi tabellino). Nerazzurre di Guarino da sole in testa alla classifica della Serie A Femminile con 10 punti. Di seguito le pagelle del match di Bogliasco

DURANTE 6,5: Altra ottima prestazione del portiere nerazzurro che viene chiamata veramente in causa solamente sul finire del primo tempo da Gago. Grandissimo intervento sul tiro ravvicinato dell’attaccante doriana. E anche molto utile per chiudere il primo tempo sullo 0-0. Nella ripresa, normale amministrazione. Piccolo inciampo sul quasi gol di Gago per un’incomprensione con Kristjansdottir.

SAMPDORIA-INTER WOMEN PAGELLE − DIFESA

SONSTEVOLD 6: Gara attenta della norvegese che non entra quasi mai in difficoltà dal suo lato di campo. Nella ripresa, si becca un’ammonizione per troppa foga su Oliviero.

VAN DER GRAGT 6,5: Rientra dal 1′ dopo la panchina contro il Pomigliano e si fa sentire. Se l’Inter è riuscita a mantenere la porta inviolata è anche per merito dell’esperienza della giocatrice olandese. Acquisto azzeccato.

KRJSTIANSDOTTIR 5,5: Delle quattro dietro è quella che soffre di più la francese Gago. Sia nel primo che nel secondo tempo, la velocità dell’attaccante doriana è un fattore su di lui.

MERLO 6,5: Buonissima gara del capitano nerazzurro, sempre presente nelle due fasi di copertura e spinta. Il duello con l’ex compagna Regazzoli lo vince proprio lei.

SAMPDORIA-INTER WOMEN PAGELLE − CENTROCAMPO

Karchouni 6,5: Sempre in palla e nel vivo delle azioni di gioco dell’Inter. La qualità della centrocampista francese è molto importante per le trame nerazzurre. Ci prova due volte da fuori ma manca un po’ di precisione. Si rifarà immediatamente.

− Dal 74′ Brustia 6: Entra bene non cambiando l’atteggiamento dell’Inter in campo.

SANTI 6: Nel centrocampo a tre di Guarino è quella chiamata a fare da frangiflutti davanti la difesa. È ordinata e non fa troppe sbavature. Amministra il centrocampo senza troppi patemi.

− Dall’87’ Csiszar SV

Mihashi 6: Buona la prestazione della giapponese che si rende anche attiva in avanti. Mezzo punto in meno per qualche pallone di troppo sbagliato. Strano per una col suo talento

SAMPDORIA-INTER WOMEN PAGELLE − ATTACCO

Bonetti 7: Primo tempo un po’ bloccata ma nella ripresa ha il grande merito di sbloccare la situazione. È lei che va a calciare il rigore che apre le danze. Fredda, lucida e con personalità. Brava così.

− Dal 74′ Marinelli 6: Buon ingresso in campo per la giocatrice italiana che subentra a Bonetti a risultato praticamente già acquisito. Prova qualche accelerazione per scardinare ancor di più la difesa doriana.

POLLI 5,5: Distribuisce qualche sponda alle compagne ma niente di ché. L’attaccante, oggi al posto di Njoya dal 1′, subisce la marcatura stretta di Pisani non riuscendo quasi mai calciare verso la porta. Unico guizzo, l’imbucata nei primi minuti per Chawinga.

− Dal 58′ Ajara Njoya 7: Entra in campo e cambia la partita. Altro cambio non fu mai azzeccato. Rispetto alla poco mobile di Polli, movimenta il gioco offensivo dell’Inter scambiandosi continuamente di posto con Chawinga. Non è un caso che dopo tre minuti l’Inter fa l’1-0 e dopo un altro il 2-0. Decisiva!

CHAWINGA 7,5: Impatto terrificante della giocatrice malawiana con l’Inter e la Serie A Femminile. Quattro gol in altrettante partite per l’attaccante che è praticamente imprendibile. I suoi strappi e la sua velocità sono difficili da poter placare per la Sampdoria. Suo il gol che taglia le gambe alle doriane a mandare al bar il portiere Tampieri.

Dall’87’ Pandini SV

SAMPDORIA-INTER WOMEN PAGELLE: ALLENATORE

Guarino 7: Ad incrementare il voto della coach dell’Inter è il cambio al minuto 58. Guarino legge benissimo la partita, capisce che l’Inter può segnare da un momento all’altro ed ecco il cambio decisivo: fuori Polli dentro Ajara. Il resto è storia. L’Inter vince 2-0, si conferma squadra più in forma del campionato e guadagna con merito il primo posto in solitaria.