FOTO – Inter Women, relax a New York prima dell’inizio del campionato

Ultimi momenti di relax di Inter Women a New York prima dell’esordio in campionato contro il Parma allo “Stadio Ernesto Breda”, domenica 28 agosto (cambiata data e ora).

A NEW YORK – L’Inter Women si gode gli ultimi momenti di pieno relax nella settimana che porta all’esordio in campionato contro il Parma. Le nerazzurre, difatti, a New York hanno fatto visita alla Nike NYC – House of Innovation 000 e alla partita dei Mets, squadra professionistica di baseball della Major League Baseball.

US Memories! 🇺🇸📸

Ecco le nostre #InterWomen alla Nike NYC – House of Innovation 000 e alla partita dei @Mets 👟⚾#ForzaInter pic.twitter.com/jtD0fcuVpT — Inter Women (@Inter_Women) August 23, 2022

Di seguito le immagini delle ragazze a New York.